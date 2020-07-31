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***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.07.2020 20:46
GÜNCEL HABERLER



***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin'' 1 ay uzatılması çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği desteği 1 ay daha uzatılmıştır.
 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864341


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1363 9,1821 % 0,14  
Frank 7,6186 7,6645 % -0,49  
Riyal 1,8579 1,8673 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 15,50  
Altın Gr. 443 443 3,14  
Cumhuriyet 2.907 2.960 10,50  
Tam 2.994 3.046 10,90  
Yarım 1.453 1.484 5,30  
Çeyrek 729 745 2,70  
Gümüş.Ons 24,06 24,10 0,57  
Gümüş Gr. 5,40 5,41 0,12  
B. Petrol 43,61 43,61 0,36  
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