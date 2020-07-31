***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2020 20:46
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin'' 1 ay uzatılması çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği desteği 1 ay daha uzatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864341
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0023
En Düşük
6,9587
12:358,2311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0468
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3109
En Düşük
8,2024
12:35442,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,30
|Açılış
|: 442,89
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
445,24
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1363
|9,1821
|% 0,14
|
|Frank
|7,6186
|7,6645
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8579
|1,8673
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|15,50
|
|Altın Gr.
|443
|443
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.907
|2.960
|10,50
|
|Tam
|2.994
|3.046
|10,90
|
|Yarım
|1.453
|1.484
|5,30
|
|Çeyrek
|729
|745
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|0,12
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,36
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