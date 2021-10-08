***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü sn. Eyyüp KOÇ tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür görevlerinden istifasının kabulüne,Görevlerinden istifa eden sn. Eyyüp KOÇ'un yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak uygun bulunan sn. Barış DÜZEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968704BIST