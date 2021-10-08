***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 15:18
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü sn. Eyyüp KOÇ tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür görevlerinden istifasının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden sn. Eyyüp KOÇ'un yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak uygun bulunan sn. Barış DÜZEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968704
BIST
15:151.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.398
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1.402
En Düşük
1.394
15:158,9144
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,8950
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,8520
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 500,67
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506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:15
|MAALT
|179,30
|24.414.751
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.847.787
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|IDGYO
|2,40
|9.204.773
|% 9,59
|
|SEYKM
|14,58
|2.460.288
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.972.800
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.088.711
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,66
|188.029.726
|% -9,18
|
|THYAO
|14,18
|660.524.424
|% 0,42
|
|PETKM
|6,18
|650.770.684
|% -0,80
|
|SASA
|27,58
|624.475.581
|% 3,22
|
|ASELS
|15,47
|559.540.612
|% -0,26
|
|GARAN
|9,39
|544.176.806
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|355.864.109
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|650.770.684
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,39
|240.845.473
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|238.632.990
|% -0,78
|
|ODAS
|1,46
|100.519.145
|% 0,69
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9018
|8,9144
|% 0,44
|
|Euro
|10,2939
|10,3180
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,1077
|12,1685
|% 0,57
|
|Frank
|9,5651
|9,6227
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3693
|2,3812
|% 0,47
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|9,48
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,58
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,44
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Seans Raporu
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