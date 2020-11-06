***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.11.2020 15:01
anın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 13.11.1995 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. ALT PAZAR
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ 4.047.539,11 TRY 37,48
Dagi Yatırım Holding A.Ş 647.226,56 TRY 5,99
Diğer 6.105.234,33 TRY 56,53
Toplam 10.800.000,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886635
BIST
16:221.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:228,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1511
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5677
En Düşük
8,4044
16:2210,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,2171
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1821
En Düşük
9,9273
16:22538,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 10,85
|Açılış
|: 538,40
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
538,60
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MARKA
|4,62
|26.007.435
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.056.487
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.557.681
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,95
|1.359.111.382
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,46
|1.336.501.113
|% 4,22
|
|SISE
|6,57
|602.239.782
|% -0,90
|
|TSKB
|2,12
|596.221.437
|% 0,00
|
|FENER
|35,88
|532.424.942
|% 4,42
|
|KRDMD
|3,46
|1.336.501.113
|% 4,22
|
|TSKB
|2,12
|596.221.437
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,84
|415.937.960
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,79
|373.012.710
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,31
|457.514.847
|% 0,43
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5584
|8,5646
|% 1,77
|
|Euro
|10,1590
|10,1699
|% 2,06
|
|Sterlin
|11,1867
|11,2428
|% 1,43
|
|Frank
|9,4649
|9,5219
|% 2,14
|
|Riyal
|2,2732
|2,2846
|% 1,62
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|5,28
|
|Altın Gr.
|536
|537
|9,06
|
|Cumhuriyet
|3.548
|3.602
|76,00
|
|Tam
|3.536
|3.625
|79,76
|
|Yarım
|1.709
|1.754
|38,58
|
|Çeyrek
|857
|877
|19,29
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,17
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|-1,02
|
Seans Raporu
16:20
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-
16:32BLCYT
Yüzde 6.67 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 217, 515 adet işlem
-
16:30KLGYO
Yüzde 4.28 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 982, 958 adet işlem
-
16:29BSOKE
Yüzde 8.33 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 870, 913 adet işlem
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 01 artarak (% 0.08 ) 1, 291
-
16:28FENER
Yüzde 4.60 oranında artışla 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 739, 667 adet işlem