***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









anın İlgili PazarıHisse Senedi 13.11.1995 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. ALT PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Mahmut Nedim KOÇ 4.047.539,11 TRY 37,48Dagi Yatırım Holding A.Ş 647.226,56 TRY 5,99Diğer 6.105.234,33 TRY 56,53Toplam 10.800.000,00 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886635BIST