***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2020 16:15
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ 3.496.027,43 TRY 32,37
Dagi Yatırım Holding A.Ş 636.429,79 TRY 5,89
Diğer 6.667.542,78 TRY 61,74
Toplam 10.800.000,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888899
BIST
16:301.274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -19,11
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:307,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0523
|Açılış
|: 43,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 43,8200
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:309,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0870
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9900
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:306,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,16
|
|Önceki Kapanış
|: 6,14
|
6,19
En Düşük
6,08
BIST En Aktif Hisseler16:30
|SAFKR
|7,92
|84.805.541
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.058.612
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.150.142
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|3.080.362
|% 9,91
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,11
|93.512.125
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|FLAP
|8,43
|258.356.022
|% -9,84
|
|GARAN
|8,70
|3.784.403.374
|% -2,79
|
|KRDMD
|4,29
|1.114.461.664
|% -2,05
|
|THYAO
|11,67
|1.091.278.085
|% -0,93
|
|AKBNK
|6,12
|948.437.376
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,78
|937.953.133
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,91
|834.246.048
|% 1,06
|
|GARAN
|8,70
|3.784.403.374
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,78
|937.953.133
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,29
|1.114.461.664
|% -2,05
|
|USAK
|2,60
|509.784.146
|% 1,96
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7541
|7,7591
|% 0,68
|
|Euro
|9,2213
|9,2307
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,2443
|10,2957
|% 0,99
|
|Frank
|8,4843
|8,5354
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0603
|2,0706
|% 0,51
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,34
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|3,00
|
|Tam
|3.113
|3.191
|7,17
|
|Yarım
|1.504
|1.544
|3,47
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,73
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|-0,41
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41GENTS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 227, 118 adet işlem
-
16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, SAHOL, KCHOL
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 76 kaybederek (% -1.35 ) 1, 152
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, VAKKO, YESIL, MARKA, BMELK
-
16:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, FLAP, KSTUR, EUYO, MIPAZ, TKURU