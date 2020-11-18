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***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.11.2020 18:48



***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim KOÇ 3.272.228,79 TRY 30,30
Dagi Yatırım Holding A.Ş 636.429,79 TRY 5,89
Diğer 6.891.341,42 TRY 63,81
Toplam 10.800.000,00 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889117


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,32 142.202.534 % 10,00  
BERA 11,44 66.114.743 % 10,00  
CASA 55,00 1.064.910 % 10,00  
LINK 47,32 5.748.444 % 10,00  
KENT 389,90 9.678.617 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6864 7,6911 % -0,11  
Euro 9,1234 9,1331 % -0,05  
Sterlin 10,1827 10,2338 % 0,09  
Frank 8,4146 8,4653 % -0,04  
Riyal 2,0436 2,0539 % -0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 -6,45  
Altın Gr. 463 463 -2,55  
Cumhuriyet 3.100 3.147 -30,00  
Tam 3.086 3.166 -26,06  
Yarım 1.491 1.531 -12,60  
Çeyrek 748 766 -6,31  
Gümüş.Ons 24,33 24,36 -0,13  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,04  
B. Petrol 44,70 44,70 0,95  
Seans Raporu 18:05
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