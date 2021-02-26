***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/02/2021Karar Sayısı2021/03Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) Şirketimizin "01.01.2020-31.12.2020" dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun tarafımızca incelendiğini,b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablo, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığınıd) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Mahmut Nedim KOÇYön.Kur.Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913540BIST