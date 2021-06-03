***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.06.2021 15:45
***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1- Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM Komite Üyesi : Ayşegül TEKER ( Yatırımcı İlişkileri Personeli) 2- Denetimden Sorumlu Komite Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM Komite Üyesi : Fatih DEMİR 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı : Fatih DEMİR Komite Üyesi : Tamer KOÇ Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939870
BIST
16:161.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,21
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:168,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1027
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1610,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0863
|Açılış
|: 10,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:16525,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,82
|Açılış
|: 525,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:16
|VAKKO
|14,30
|83.631.774
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.847.105
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.199.808
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.552.484
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,65
|12.202.793
|% -5,72
|
|THYAO
|13,90
|2.119.146.475
|% 1,83
|
|GARAN
|7,98
|1.061.738.752
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,61
|907.261.088
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,18
|575.285.632
|% -1,36
|
|PETKM
|6,25
|558.124.327
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,18
|575.285.632
|% -1,36
|
|THYAO
|13,90
|2.119.146.475
|% 1,83
|
|GARAN
|7,98
|1.061.738.752
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,94
|235.696.024
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,15
|135.226.995
|% 7,48
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6931
|8,6954
|% 1,20
|
|Euro
|10,5803
|10,5843
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,2654
|12,3269
|% 1,03
|
|Frank
|9,6060
|9,6639
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 1,24
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-30,95
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.531
|-4,00
|
|Tam
|3.464
|3.553
|-4,06
|
|Yarım
|1.674
|1.719
|-1,96
|
|Çeyrek
|840
|859
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|0,07
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 39 kaybederek (% -1.07 ) 1, 238
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, BOBET, EPLAS, PENGD, VAKKO, MZHLD
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARSN, BALAT, ISKUR
-
16:26
VAKKO, PENGD, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında