***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.10.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim KomitesiKomite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM Komite Üyesi : Rabia ÇETİNKAYA Denetimden Sorumlu Komite Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM Komite Üyesi : Fatih DEMİR Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite Başkanı : Fatih DEMİR Komite Üyesi : Tamer KOÇ Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966230BIST