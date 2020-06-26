***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DAGI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/06/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (DAGI) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DAGI payında 29/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.DAGI payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 28/09/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853184BIST