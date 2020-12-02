***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 10:15
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890915
BIST
12:581.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,27
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.324
12:587,8306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
12:589,4452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
12:58459,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,72
|Açılış
|: 459,56
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,34
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler12:56
|KONYA
|1.172,60
|60.064.411
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|204.650
|% 9,98
|
|CASA
|95,45
|293.795
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|7.860.032
|% 9,96
|
|UFUK
|14,80
|229.666
|% 9,96
|
|KERVN
|1,03
|1.239.586
|% -9,65
|
|RODRG
|15,40
|5.874.510
|% -8,98
|
|PAMEL
|23,50
|340.609
|% -8,42
|
|DOAS
|27,68
|15.169.674
|% -4,49
|
|CRFSA
|112,10
|7.956.441
|% -3,28
|
|THYAO
|12,57
|2.624.951.433
|% 0,56
|
|GARAN
|9,29
|1.213.694.577
|% 0,65
|
|SISE
|6,98
|902.274.746
|% 0,87
|
|KRDMD
|5,03
|776.020.068
|% 1,82
|
|PGSUS
|65,45
|758.292.549
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,17
|519.028.058
|% -0,91
|
|THYAO
|12,57
|2.624.951.433
|% 0,56
|
|KRDMD
|5,03
|776.020.068
|% 1,82
|
|PETKM
|4,31
|665.387.161
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,96
|418.680.860
|% -1,00
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8272
|7,8318
|% 0,01
|
|Euro
|9,4393
|9,4469
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4310
|10,4834
|% -0,46
|
|Frank
|8,6630
|8,7151
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0817
|2,0921
|% 0,01
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|10,66
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|11,13
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|5,39
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|0,20
|