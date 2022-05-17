***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:48
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030775
BIST
13:352.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,80
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
13:3515,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3101
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
13:3516,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,4911
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7313
En Düşük
16,2212
13:35931,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 20,39
|Açılış
|: 931,39
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler13:33
|IMASM
|38,78
|66.874.264
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|23.976.415
|% 9,96
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|ORCAY
|19,73
|204.056.408
|% 9,01
|
|IDEAS
|21,86
|16.658.965
|% 8,22
|
|GZNMI
|32,80
|3.785.481
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.533.373
|% -9,92
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|SANKO
|12,74
|18.518.178
|% -7,75
|
|THYAO
|42,78
|2.030.624.800
|% 0,14
|
|SISE
|19,72
|1.496.914.882
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,87
|896.767.301
|% -0,27
|
|EREGL
|31,94
|842.335.005
|% 0,82
|
|GARAN
|14,95
|715.972.565
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,65
|500.189.087
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|627.989.231
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,93
|712.726.953
|% -0,50
|
|DOHOL
|3,76
|301.978.324
|% 1,35
|
|SISE
|19,72
|1.496.914.882
|% 2,18
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8417
|15,8466
|% 1,97
|
|Euro
|16,6856
|16,7277
|% 3,00
|
|Sterlin
|19,7011
|19,7999
|% 3,24
|
|Frank
|15,8427
|15,9381
|% 2,60
|
|Riyal
|4,2101
|4,2312
|% 1,97
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,82
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,79
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.299
|127,00
|
|Tam
|6.170
|6.329
|118,45
|
|Yarım
|2.982
|3.062
|57,30
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|28,65
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,21
|