***DAGI* *CASA* *BJKAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.03.2021 09:18
***DAGI******CASA******BJKAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BJKAS, CASA, DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919564
BIST
12:011.382
En Yüksek
|Değişim
|: -9,59%
|| -146,68
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:017,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 10,18%
|| 0,7343
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:019,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 10,39%
|| 0,8926
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:01443,49
En Yüksek
|Değişim
|: 9,55%
|| 38,66
|Açılış
|: 443,49
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler11:59
|TRILC
|31,32
|103.737.270
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,80
|8.807.682
|% 4,27
|
|DOCO
|615,80
|58.291.162
|% 0,62
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|IZFAS
|6,66
|1.087.482
|% -10,00
|
|ARDYZ
|49,50
|15.794.499
|% -10,00
|
|SRVGY
|97,20
|6.432.008
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|73.517.173
|% -10,00
|
|SEYKM
|31,14
|2.785.778
|% -10,00
|
|TRILC
|31,32
|103.737.270
|% 9,97
|
|PGSUS
|73,35
|73.517.173
|% -10,00
|
|ODAS
|3,39
|69.202.709
|% -9,84
|
|ESEN
|36,94
|53.052.970
|% -9,90
|
|TURSG
|5,91
|43.508.696
|% -9,91
|
|IHLGM
|1,00
|23.337.464
|% -8,26
|
|ODAS
|3,39
|69.202.709
|% -9,84
|
|TURSG
|5,91
|43.508.696
|% -9,91
|
|HDFGS
|4,03
|28.357.024
|% -9,84
|
|HLGYO
|3,04
|15.794.965
|% -9,52
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9605
|7,9683
|% 10,47
|
|Euro
|9,4711
|9,4965
|% 10,55
|
|Sterlin
|11,0583
|11,1137
|% 10,88
|
|Frank
|8,5936
|8,6453
|% 11,15
|
|Riyal
|2,1255
|2,1362
|% 10,86
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-14,89
|
|Altın Gr.
|443
|443
|38,32
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,43
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-0,20
|
Seans Raporu
11:59
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12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -156, 58 kaybederek (% -9.84 ) 1, 434
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12:13
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SKBNK, YGYO
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12:13XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 67 altında . İşlem hacmi 7, 336.00 milyon TL de
-
12:08XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 73 altında . İşlem hacmi 7, 231.00 milyon TL de
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, MGROS