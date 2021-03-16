***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.03.2021 09:55
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı haftalık bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımının onaylandığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/03/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-3494 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918373
BIST
10:431.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:437,5279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:438,9773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:43419,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,44
|Açılış
|: 419,09
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:43
|SANKO
|14,53
|34.228.509
|% 9,99
|
|VAKKO
|17,22
|21.809.249
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|32.773.007
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|FENER
|29,04
|213.399.166
|% -7,93
|
|GRNYO
|3,45
|6.527.971
|% -5,22
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|317,80
|7.704.210
|% -4,82
|
|KRGYO
|7,21
|5.328.287
|% -3,99
|
|GOZDE
|8,97
|391.902.911
|% -1,86
|
|GARAN
|8,77
|241.576.230
|% 0,57
|
|SISE
|7,78
|235.945.942
|% -0,13
|
|FENER
|29,04
|213.399.166
|% -7,93
|
|LOGO
|176,40
|205.028.553
|% 8,82
|
|GOZDE
|8,97
|391.902.911
|% -1,86
|
|SISE
|7,78
|235.945.942
|% -0,13
|
|BJKAS
|5,40
|149.473.722
|% 7,14
|
|GARAN
|8,77
|241.576.230
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,72
|71.369.260
|% 1,12
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5227
|7,5279
|% -0,06
|
|Euro
|8,9714
|8,9773
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,3893
|10,4415
|% -0,51
|
|Frank
|8,0905
|8,1393
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0033
|2,0134
|% 0,03
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,58
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,61
|
Seans Raporu
10:43
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-
10:56ESEN
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 738, 125 adet işlem
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10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 72 artarak (% 0.35 ) 1, 637
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10:54XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 3, 758.00 milyon TL de
-
10:54VAKKO
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 749 adet işlem
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10:53BJKAS
Yüzde 7.14 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 544, 916 adet işlem