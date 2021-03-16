***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı haftalık bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımının onaylandığı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/03/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-3494 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918373BIST