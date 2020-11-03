***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2020 18:18
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
DAGHL pay satış işlemlerimiz ile ilgili 03.11.2020 tarihinde gerçekleşen işlemlerin detayı aşağıdar.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/11/2020 0 49.906 898.308 3.346.954 3.297.048 % 30,99 % 30,99 % 30,53 % 30,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885916
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4010
18:059,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
18:05516,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,73
|Açılış
|: 516,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4113
|8,4118
|% -0,34
|
|Euro
|9,8662
|9,8807
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,9458
|11,0007
|% 0,71
|
|Frank
|9,1859
|9,2413
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2370
|2,2482
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|12,09
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
-
17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de