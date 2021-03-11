***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.03.2021 16:39
***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurulca onay verilmesi talebiyle başvuru yapılmış olup,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında artırılacak tutarın 86.600.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı ayrıca Kurul'un 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Bülteni'nde duyurulmuştur.
Kurul kararı neticesinde fon kullanım yerleri raporu revize edilerek, sağlanacak brüt 86.600.000-TL nakit fonun kullanım yerlerine ilişkin revize rapor ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917296
BIST
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|| -7,13
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1.580
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|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.277.270
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|134.752.838
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.394.614
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.741.256
|% 9,97
|
|KATMR
|4,50
|480.012.722
|% -10,00
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZFAS
|7,78
|18.336.233
|% -9,95
|
|IZMDC
|2,78
|220.192.711
|% -9,74
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,84
|3.942.703.625
|% -3,49
|
|SISE
|7,71
|1.541.445.169
|% 0,26
|
|KOZAL
|126,90
|1.104.394.619
|% -1,63
|
|GARAN
|9,01
|1.041.450.311
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,33
|954.335.466
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,33
|954.335.466
|% -2,10
|
|SISE
|7,71
|1.541.445.169
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,44
|603.240.111
|% 1,78
|
|TSKB
|1,69
|282.223.932
|% -1,17
|
|PETKM
|6,24
|813.169.258
|% 0,16
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5363
|7,5464
|% 0,56
|
|Euro
|9,0143
|9,0261
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,4521
|10,5045
|% 0,41
|
|Frank
|8,0783
|8,1269
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9968
|2,0068
|% 0,26
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-0,42
|
|Altın Gr.
|416
|417
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
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|68,87
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