***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [DAGHL]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/11/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurulca onay verilmesi talebiyle başvuru yapılmış olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında artırılacak tutarın 86.600.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı ayrıca Kurul'un 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Bülteni'nde duyurulmuştur.Kurul kararı neticesinde fon kullanım yerleri raporu revize edilerek, sağlanacak brüt 86.600.000-TL nakit fonun kullanım yerlerine ilişkin revize rapor ekte sunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917296BIST