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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.03.2021 16:39



***DAGI******DAGHL*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 21/10/2020 tarihli Yönetim kurulu kararı ile 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 43.300.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 106.700.000 TL (%246,42032 ) artırılarak 150.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurulca onay verilmesi talebiyle başvuru yapılmış olup,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında artırılacak tutarın 86.600.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı ayrıca Kurul'un 04.03.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Bülteni'nde duyurulmuştur.
Kurul kararı neticesinde fon kullanım yerleri raporu revize edilerek, sağlanacak brüt 86.600.000-TL nakit fonun kullanım yerlerine ilişkin revize rapor ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917296


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