***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
25.10.2021 15:57
***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)n Tarihi
09.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 129.900.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 18.651.860 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1576 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972184
BIST
16:181.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
16:189,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5918
16:1811,1639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0285
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1484
16:18560,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,82
|Açılış
|: 560,39
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MERIT
|26,18
|24.253.856
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.038.108
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|649.779.168
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.166.266
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|312.585.291
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,15
|39.003.350
|% -8,99
|
|AGESA
|19,68
|6.978.023
|% -8,21
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,92
|281.454.891
|% -5,05
|
|GARAN
|9,06
|2.809.985.163
|% -0,66
|
|YKBNK
|2,59
|873.404.509
|% 0,39
|
|SASA
|29,38
|801.118.171
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,51
|691.587.130
|% 1,10
|
|GUBRF
|64,65
|649.779.168
|% 9,95
|
|YKBNK
|2,59
|873.404.509
|% 0,39
|
|GARAN
|9,06
|2.809.985.163
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,97
|364.927.073
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,51
|691.587.130
|% 1,10
|
|HLGYO
|2,53
|312.585.291
|% -9,96
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6008
|9,6078
|% 0,05
|
|Euro
|11,1559
|11,1639
|% -0,25
|
|Sterlin
|13,2537
|13,3201
|% 0,66
|
|Frank
|10,4753
|10,5384
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5678
|2,5806
|% 0,59
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|11,14
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|63,00
|
|Tam
|3.678
|3.770
|66,26
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|32,05
|
|Çeyrek
|892
|912
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,08
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,92
|
Seans Raporu
16:18
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-
16:30DMSAS
Yüzde 5.43 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 421, 821 adet işlem
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16:29ATAGY
Yüzde 4.35 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 539, 320 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 17, 541.00 milyon TL de
-
16:28GRNYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 409, 916 adet işlem
-
16:27MERKO
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 796, 072 adet işlem