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***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

25.10.2021 15:57



***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)n Tarihi
09.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 129.900.000 TL çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu borsada işlem gören nitelikteki 18.651.860 TL nominal değerli payların borsada satılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi kapsamında düzenlenen, Pay Satış Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1576 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972184


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Tam 3.678 3.770 66,26  
Yarım 1.778 1.824 32,05  
Çeyrek 892 912 16,03  
Gümüş.Ons 24,46 24,48 0,16  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,08  
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