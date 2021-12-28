***DAGI* *DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***DAGI******DAGHL*** DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2021 tarihli toplantısındaŞirketimiz iştiraklerinden Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dagi Giyim) sermayesinde Şirketimiz tarafından sahip olunan 25.500.001,77 TL nominal değerli (B) Grubu paylardan 18.651.860 TL nominal değerli payları, Mahmut Nedim KOÇ'a 2,50 fiyat ile BİST'te özel emir yöntemi ve piyasa kuralları çerçevesinde satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Satış işlemi sehven 1 lot fazla gerçekleştirilmiş olup, fazla satılan 1 lot'un alış işlemi yapılarak gün sonunda SPK'dan onayı alınan 18.651.860 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.Bu işlemle birlikte Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.12.2021 tarihi itibariyle %5,27 sınırına düşmüştür.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/12/2021 25.500.001,77 18.651.860 18.651.860 25.500.001,77 6.848.141,77 % 19,63 % 19,63 % 5,27 % 5,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986631BIST