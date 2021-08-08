***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -928.132 1.545.941 -7.581.843 5.269.964 101.848.078 101.848.078Transferler5.269.964 -5.269.964Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)337.816 337.816Dönem Karı (Zararı)1.408.827 1.408.827 1.408.827Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)337.816Dönem Sonu Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 46.657.502 -590.316 1.545.941 -2.311.879 1.408.827 103.594.721 103.594.721Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 43.300.000 13.584.646 109.630.270 -332.113 1.545.941 -2.311.879 8.216.641 173.633.506 173.633.506Transferler1.351.609 6.865.032 -8.216.641 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.713.383 -12.713.383 -12.713.383Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-205.968 -205.968Sermaye Arttırımı86.600.000 -205.968 86.600.000 86.600.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)275.834 275.834 275.834Dönem Sonu Bakiyeler12 129.900.000 13.860.480 109.630.270 -538.081 2.897.550 4.553.153 -12.713.383 247.589.989 247.589.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.471.133 -433.811Dönem Karı (Zararı)-12.713.383 1.408.827Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.522.340 3.173.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 10.900.125 8.245.186Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler75.215 279.213Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 128.708 64.368Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -53.493 214.845Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler570.516 309.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler570.516 309.828Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.801.151 4.861.802Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -524.462 -856.892Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 4.882.892 5.535.527Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.442.721 242.659Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -59.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 7.227.975 -7.529.436Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.312.700 397.364Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.739.942 -3.390.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-45.280.090 -5.016.553Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 326Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.957.212 4.276.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -128.708 4.376.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -19.828.504 -100.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.418.228 -696.301İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.221.821 -205.809İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -196.407 -490.492Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -11.894.663 -2.797.532Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.119.945 -9.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.228.160 -6.597.858İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -5.133.337 555.867İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.905.177 -7.153.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.553.021 -25.620Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-234.773 989.325İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -254.550 920.491İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 19.777 68.834Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-148.964 705.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler168.834 -860.573Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)168.834 -860.573Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-40.471.133 -433.811YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.373.146 -1.614.873Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.373.146 -1.614.873Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -9.181.624 -1.565.619Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -191.522 -49.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.970.904 19.017.894Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.875.834 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri86.875.834 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.633.853 96.010.938Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4 46.633.853 96.010.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-79.031.535 -69.640.814Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -79.031.535 -69.640.814Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.293.550 -5.225.195Ödenen Faiz14 -2.738.160 -2.983.927Alınan Faiz14 524.462 856.892YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.873.375 16.969.210NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.873.375 16.969.210DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.610.677 17.979.425DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.737.302 34.948.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.737.302 18.610.677Ticari Alacaklar38.296.770 18.468.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 38.296.770 18.468.266Diğer Alacaklar2.340.487 937.925İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 1.730.971 509.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 609.516 428.775Stoklar8 73.837.605 61.889.449Peşin Ödenmiş Giderler12.140.713 1.039.821Diğer Dönen Varlıklar1.455.177 1.624.011ARA TOPLAM142.808.054 102.570.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.808.054 102.570.149DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar193.134 177.468İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 193.134 177.468Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 9.607.941 16.835.916Maddi Duran Varlıklar10 150.537.729 143.606.240Kullanım Hakkı Varlıkları10 65.405.350 50.843.998Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 727.088 697.424Peşin Ödenmiş Giderler19.053 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR226.490.295 212.161.046TOPLAM VARLIKLAR369.298.349 314.731.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 35.656.549 55.076.535İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.656.549 55.076.535Banka Kredileri4 12.528.756 35.573.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 23.127.793 19.502.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 8.613.905 16.944.235Diğer Finansal Yükümlülükler39.990 349.105Ticari Borçlar10.098.306 10.883.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 0 5.133.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 10.098.306 5.750.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.176.686 1.623.665Diğer Borçlar475.847 710.620İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 0 254.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 475.847 456.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)729.345 878.309Kısa Vadeli Karşılıklar2.140.956 1.854.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar645.555 478.605Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.495.401 1.375.512ARA TOPLAM60.931.584 88.320.331TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.931.584 88.320.331UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar46.630.607 36.928.023İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar46.630.607 36.928.023Banka Kredileri4 0 2.119.121Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 46.630.607 34.808.902Uzun Vadeli Karşılıklar2.714.979 2.047.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.714.979 2.047.351Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.431.190 13.801.984TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.776.776 52.777.358TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.708.360 141.097.689ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.589.989 173.633.506Ödenmiş Sermaye12 129.900.000 43.300.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 13.860.480 13.584.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)109.092.189 109.298.157Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)109.092.189 109.298.157Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 109.630.270 109.630.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -538.081 -332.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 2.897.550 1.545.941Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 4.553.153 -2.311.879Net Dönem Karı veya Zararı-12.713.383 8.216.641TOPLAM ÖZKAYNAKLAR247.589.989 173.633.506TOPLAM KAYNAKLAR369.298.349 314.731.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 90.876.217 43.101.618 50.458.900 14.239.392Satışların Maliyeti13 -48.096.496 -20.611.678 -26.323.495 -7.317.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.779.721 22.489.940 24.135.405 6.921.899BRÜT KAR (ZARAR)42.779.721 22.489.940 24.135.405 6.921.899Genel Yönetim Giderleri-8.505.623 -3.339.998 -4.254.424 -1.097.888Pazarlama Giderleri-42.305.064 -21.950.756 -22.982.191 -7.871.561Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.268.558 5.745.167 5.051.057 4.411.567Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.332.091 -2.662.780 -2.058.754 -137.417ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.094.499 281.573 -108.907 2.226.600TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-211.169 -368.327 -98.292 -311.297Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -7.227.975 7.529.436 -1.354.258 8.753.713FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.533.643 7.442.682 -1.561.457 10.669.016Finansman Gelirleri14 524.462 910.471 368.947 676.017Finansman Giderleri14 -7.016.902 -6.546.962 -3.200.949 -2.906.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.026.083 1.806.191 -4.393.459 8.438.387Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.312.700 -397.364 834.908 -1.856.448Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.312.700 -397.364 834.908 -1.856.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.713.383 1.408.827 -3.558.551 6.581.939DÖNEM KARI (ZARARI)-12.713.383 1.408.827 -3.558.551 6.581.939Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15 -12.713.383 1.408.827 -3.558.551 6.581.939Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-205.968 337.816 -719.419 150.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-205.968 337.816 -719.419 150.812Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri58.094 -95.281 202.913 -42.536Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-264.062 433.097 -922.332 193.348Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-205.968 337.816 -719.419 150.812TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.919.351 1.746.643 -4.277.970 6.732.751Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-12.919.351 1.746.643 -4.277.970 6.732.751http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955774BIST