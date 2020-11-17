***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2020 16:12
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2020
Açıklamalar
Ek'te yer alan Finansal Tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888896
BIST
16:351.273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -19,61
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
16:357,7528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
16:359,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0821
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
16:35470,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,79
|Açılış
|: 470,77
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DAGI
|9,68
|189.998.375
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.807.204
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|16.058.612
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|47.154.595
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|2.946.675
|% 9,94
|
|KSTUR
|174,60
|482.164
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|72.550
|% -9,99
|
|FLAP
|8,42
|259.561.108
|% -9,95
|
|MIPAZ
|5,11
|93.761.989
|% -9,88
|
|EUYO
|6,30
|1.534.680
|% -9,87
|
|GARAN
|8,65
|3.806.992.860
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|1.121.698.422
|% -2,28
|
|THYAO
|11,64
|1.109.227.741
|% -1,19
|
|AKBNK
|6,09
|957.697.485
|% -3,49
|
|YKBNK
|2,77
|954.238.944
|% -3,15
|
|GARAN
|8,65
|3.806.992.860
|% -3,35
|
|EKGYO
|1,91
|834.594.110
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,77
|954.238.944
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,28
|1.121.698.422
|% -2,28
|
|USAK
|2,59
|512.700.153
|% 1,57
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7489
|7,7560
|% 0,64
|
|Euro
|9,2147
|9,2229
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,2366
|10,2879
|% 0,92
|
|Frank
|8,4804
|8,5315
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0591
|2,0695
|% 0,46
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,21
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|7,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,69
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,72
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,52
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:46PEGYO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 544, 628 adet işlem
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16:45XU100
Endeks 1, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 41 altında . İşlem hacmi 21, 392.00 milyon TL de
-
16:45FLAP
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 360, 339 adet işlem
-
16:44TLMAN
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.36 lira fiyatla işlem gören hissede 552, 394 adet işlem
-
16:41GENTS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 227, 118 adet işlem