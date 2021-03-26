***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
26.03.2021 16:33
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlişkili taraflar ile 2020 yılında gerçekleşen ve 2021 yılında gerçekleşmesi muhtemel olan ''Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler'' hakkında rapor ekte mevcuttur.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921039
BIST
17:071.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,14
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:078,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:079,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1116
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:07445,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BJKAS
|6,93
|595.864.133
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.119.802
|% 9,99
|
|PKENT
|2.774,90
|3.275.672
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|209.724.464
|% 9,97
|
|AVOD
|9,49
|666.297.268
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|53.011.272
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|VESTL
|38,12
|980.315.270
|% 2,75
|
|SISE
|7,36
|876.239.692
|% 1,94
|
|SASA
|45,08
|747.966.194
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,69
|728.316.811
|% 3,56
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,83
|660.891.118
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.042.794
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|331.402.490
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.261.532
|% 0,72
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0040
|8,0074
|% 0,86
|
|Euro
|9,4501
|9,4672
|% 1,19
|
|Sterlin
|11,0349
|11,0902
|% 1,58
|
|Frank
|8,4926
|8,5438
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1324
|2,1431
|% 1,10
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,09
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.940
|3.016
|11,87
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|5,74
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|2,22
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19TGSAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 898, 483 adet işlem
-
17:18EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 1, 583.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 457 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.58 ) 1, 422
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, GSRAY, SKBNK
-
17:17XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 19, 099.00 milyon TL de