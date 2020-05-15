***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı Kar Payı Kararı Tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 30.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.05.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029 0 0B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 07.05.2020 günü gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı ile ilgili Kar Dağıtımı yapılmaması kararı 15.05.2020 tarihinde tescil olmuştur..Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 43.300.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.570.461Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz vardır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.958.684 4.668.2174. Vergiler ( - ) 311.2805. Net Dönem Kârı 5.269.964 4.668.2176. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -7.581.843 -5.289.0067. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -2.311.879 -620.789Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 366.392 366.39210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.945.487 -254.39811. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845315BIST