***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
13.04.2022 17:03
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1.6 Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020100
BIST
18:052.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
18:0514,5973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0838
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8962
En Düşük
15,7820
18:05928,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,09
|Açılış
|: 928,20
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|3,52
|1.405.765
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|1.959.893.436
|% 9,99
|
|ULUSE
|160,70
|25.339.047
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.826.445
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.460.780
|% 9,87
|
|ASUZU
|81,00
|24.803.685
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|7.256.207
|% -9,97
|
|KONKA
|17,89
|284.006.667
|% -9,96
|
|ISFIN
|4,10
|375.069.519
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|1.284.860
|% -9,09
|
|THYAO
|36,98
|4.235.915.944
|% -0,70
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|SISE
|17,36
|3.297.650.558
|% 0,52
|
|KOZAL
|170,60
|3.103.662.544
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|YKBNK
|5,03
|3.099.246.802
|% -0,62
|
|ODAS
|2,28
|1.116.761.536
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,71
|1.140.407.954
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|882.217.722
|% 8,42
|
|GARAN
|13,64
|3.733.672.193
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5873
|14,5935
|% -0,03
|
|Euro
|15,8676
|15,8916
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,9709
|19,0661
|% 0,36
|
|Frank
|15,5488
|15,6425
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8795
|3,8990
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,67
|
|Altın Gr.
|929
|929
|7,00
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,71
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|0,20
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PCILT
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 12.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 261 adet işlem
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17:58ECZYT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 48.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 261 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
-
17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem