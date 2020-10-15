***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.10.2020 16:32
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 'nin 15.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4199 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881972
BIST
17:471.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:477,9425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:479,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0129
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:47484,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:47
|CEOEM
|8,14
|93.571.222
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.819.285
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.669.768
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.686.883
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.906.782
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.235.000
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,96
|1.294.857.333
|% 3,16
|
|ZOREN
|3,01
|1.407.161.535
|% -1,63
|
|PETKM
|4,73
|1.890.524.126
|% -2,47
|
|ECILC
|7,12
|2.053.757.723
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,67
|913.038.557
|% -1,08
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9366
|7,9425
|% 0,40
|
|Euro
|9,2916
|9,3047
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2129
|10,2641
|% -0,48
|
|Frank
|8,6488
|8,7009
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1109
|2,1215
|% 0,40
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-4,94
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-1,12
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem