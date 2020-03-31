***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 20:10
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK' nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ile Özel Durumlar Rehberi'nin 5.7 nolu bölümünün 11 nolu maddeleri gereği yapılan açıklamadır.
31 Aralık 2019 tarihli faaliyet raporumuzda 446 kişi olarak açıklanan personel sayımız, 398 kişiye düşmüştür.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833678
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6161
En Düşük
6,5522
18:057,2979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0361
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2993
En Düşük
7,1804
18:05335,44
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -7,87
|Açılış
|: 335,44
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
335,29
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1925
|8,2336
|% 0,61
|
|Frank
|6,8405
|6,8817
|% 0,14
|
|Riyal
|1,7524
|1,7612
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-43,65
|
|Altın Gr.
|336
|336
|-7,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|14,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,01
|26,01
|-0,41
|