***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 16:18
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri personeli olan Onur Ergün'ün bu görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Şirketimizin Muhasebe Müdür'ü Mustafa Bakan görevlendirilmiştir.
Bu değişiklik sonucu yatırımcı ilişkileri bölümü aşağıdaki gibi revize edilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi :Azize Bakan - 0212 240 40 65 dahili 446 - yatirimci@dagi.com.tr - Lisans No : 210113 ve 702165
Yatırımcı İlişkileri Personeli :Mustafa Bakan - 0212 240 40 65 dahili 446 - yatirimci@dagi.com.tr - Lisans : --------
Kamoyunu duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833868
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0783
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6956
En Düşük
6,6108
18:057,3225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05341,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 5,71
|Açılış
|: 341,48
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|TUPRS
|77,75
|496.057.563
|% 2,98
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2725
|8,3139
|% 1,03
|
|Frank
|6,8944
|6,9359
|% 0,59
|
|Riyal
|1,7734
|1,7823
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,43
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|24,85
|24,85
|-1,50
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
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17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026