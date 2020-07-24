***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 13:55
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Aydın Novada Outlet Söke Alışveriş Merkezinde yeni bir mağaza açmıştır.
Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 63 olmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861593
BIST
15:11118.897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -133,94
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:116,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:117,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:11417,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,93
|Açılış
|: 417,14
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.305.868
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.469.195
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.211.101
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.865.807
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.104.280
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,51
|1.402.230.762
|% 3,33
|
|ASELS
|35,22
|1.366.661.037
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,33
|787.109.044
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,37
|495.296.344
|% 3,07
|
|ALKIM
|14,85
|483.683.809
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,33
|787.109.044
|% 0,00
|
|SISE
|6,51
|1.402.230.762
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,37
|495.296.344
|% 3,07
|
|TSKB
|1,26
|131.525.643
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,97
|343.774.407
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7127
|8,7564
|% 0,26
|
|Frank
|7,3812
|7,4257
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,73
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.737
|13,10
|
|Tam
|2.796
|2.810
|15,50
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|6,60
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|-0,02
|