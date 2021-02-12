***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 14:00
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Emaar Square Mall Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 75 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909310
BIST
14:201.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:207,0253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:208,5028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4962
14:20411,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,40
|Açılış
|: 411,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:20
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.223.691
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.226.132
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.897.543
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.736.889
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,16
|125.615.640
|% -9,61
|
|KOZAL
|139,10
|1.209.940.131
|% 1,76
|
|SASA
|33,38
|992.276.333
|% 6,65
|
|GARAN
|10,05
|882.087.887
|% 1,11
|
|ESEN
|40,78
|557.706.744
|% -3,04
|
|KOZAA
|18,35
|495.240.995
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,55
|450.657.994
|% -0,39
|
|TSKB
|1,75
|234.703.166
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,59
|470.265.786
|% -2,18
|
|IHLGM
|1,39
|137.002.697
|% -2,11
|
|ODAS
|4,03
|387.099.233
|% -2,42
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0233
|7,0253
|% -0,01
|
|Euro
|8,4992
|8,5028
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6566
|9,7051
|% -0,21
|
|Frank
|7,8380
|7,8852
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8674
|1,8768
|% 0,01
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-6,01
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.735
|2.777
|-33,00
|
|Tam
|2.716
|2.784
|-43,20
|
|Yarım
|1.313
|1.347
|-20,90
|
|Çeyrek
|658
|673
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,02
|
|B. Petrol
|60,83
|60,83
|-0,31
|
Seans Raporu
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14:29UTPYA
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