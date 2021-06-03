***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 16:07
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Azize BAKAN 03.06.2021
tarihi itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır. Kendisinin yerine Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde en kısa sürede yeni bir personel görevlendirilecek olup görevlendirmesi yapılacak kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri, görevlendirme yapıldığında kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939886
BIST
16:141.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -14,45
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:148,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1058
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1410,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0934
|Açılış
|: 10,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:14525,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,81
|Açılış
|: 525,44
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KATMR
|3,63
|105.188.555
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.815.045
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.293.054
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.977.680
|% 9,87
|
|RYSAS
|4,06
|28.476.489
|% 9,73
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.187.140
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|CELHA
|6,65
|7.655.690
|% -5,81
|
|THYAO
|13,89
|2.099.414.575
|% 1,76
|
|GARAN
|7,97
|1.053.090.401
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,59
|900.069.932
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,19
|574.826.317
|% -0,90
|
|PETKM
|6,25
|552.886.347
|% -2,04
|
|YKBNK
|2,19
|574.826.317
|% -0,90
|
|THYAO
|13,89
|2.099.414.575
|% 1,76
|
|GARAN
|7,97
|1.053.090.401
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,59
|900.069.932
|% -2,82
|
|IHLGM
|1,13
|129.960.550
|% 5,61
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6941
|8,6985
|% 1,23
|
|Euro
|10,5851
|10,5914
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,2753
|12,3369
|% 1,12
|
|Frank
|9,6105
|9,6684
|% 0,84
|
|Riyal
|2,3147
|2,3263
|% 1,33
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-29,72
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,04
|
Seans Raporu
16:14
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16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
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16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL
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16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 39 kaybederek (% -1.07 ) 1, 238
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, BOBET, EPLAS, PENGD, VAKKO, MZHLD
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARSN, BALAT, ISKUR