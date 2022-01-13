***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 17:02
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, İzmir Selway AVM'de bulunan mağazasını kapatmıştır.
Kapanan bu mağazayla birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 84 olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993567
BIST
17:302.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,53
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:3013,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,2682
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:3015,5134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,3572
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:30789,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 12,34
|Açılış
|: 789,31
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TETMT
|367,40
|17.497.008
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.774.961
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|114.865.191
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,52
|6.286.315.859
|% 3,60
|
|THYAO
|28,28
|4.542.547.483
|% 5,21
|
|EREGL
|31,76
|2.097.588.062
|% 0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.932.645.989
|% 0,00
|
|SISE
|15,11
|1.880.784.323
|% -0,53
|
|KRDMD
|13,52
|6.286.315.859
|% 3,60
|
|YKBNK
|3,84
|1.204.310.393
|% -1,03
|
|PETKM
|9,58
|1.694.195.828
|% 0,31
|
|GARAN
|11,85
|1.932.645.989
|% 0,00
|
|THYAO
|28,28
|4.542.547.483
|% 5,21
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4598
|13,4903
|% 2,02
|
|Euro
|15,4530
|15,5162
|% 2,38
|
|Sterlin
|18,5052
|18,5980
|% 2,37
|
|Frank
|14,7893
|14,8784
|% 2,61
|
|Riyal
|3,5902
|3,6082
|% 2,20
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-5,82
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,45
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,21
|
Seans Raporu
17:28
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17:43ICBCT
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Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 856, 960 adet işlem
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17:40PKENT
Yüzde 9.68 oranında artışla 8, 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769 adet işlem
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17:39EUHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 849, 517 adet işlem