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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2022 16:22
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Taksim İstiklal Caddesi adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 94 olmuştur.  Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032100


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 4,76 1.753.946 % 9,93  
POLHO 4,47 66.668.426 % 9,83  
DOKTA 31,70 5.775.484 % 9,76  
ORCAY 19,88 110.426.594 % 9,17  
MZHLD 51,80 5.068.766 % 9,01  
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Frank 16,6323 16,7325 % 1,28  
Riyal 4,2730 4,2945 % 0,99  
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16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 7,88  
Altın Gr. 961 961 11,94  
Cumhuriyet 6.388 6.484 110,00  
Tam 6.355 6.515 109,08  
Yarım 3.072 3.152 52,76  
Çeyrek 1.541 1.576 26,39  
Gümüş.Ons 21,96 22,00 0,18  
Gümüş Gr. 11,30 11,31 0,15  
B. Petrol 111 111 0,30  
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