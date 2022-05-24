***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 16:22
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Taksim İstiklal Caddesi adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 94 olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032100
BIST
16:102.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,79
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
16:1016,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1652
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
16:1017,2522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2162
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
16:10962,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,90
|Açılış
|: 962,69
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KGYO
|4,76
|1.753.946
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.668.426
|% 9,83
|
|DOKTA
|31,70
|5.775.484
|% 9,76
|
|ORCAY
|19,88
|110.426.594
|% 9,17
|
|MZHLD
|51,80
|5.068.766
|% 9,01
|
|SELVA
|9,18
|26.056.450
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,02
|214.603.584
|% -9,88
|
|MNDRS
|3,08
|17.635.701
|% -6,10
|
|SEYKM
|7,67
|57.820.427
|% -5,31
|
|POLTK
|639,80
|18.030.770
|% -4,73
|
|THYAO
|42,68
|2.222.918.971
|% -0,65
|
|GARAN
|15,24
|1.956.773.655
|% 0,46
|
|KARSN
|5,85
|1.440.600.085
|% 1,74
|
|SISE
|19,70
|1.177.963.798
|% 1,81
|
|HEKTS
|29,76
|1.069.536.367
|% 5,38
|
|KARSN
|5,85
|1.440.600.085
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,56
|446.893.606
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|196.426.046
|% 0,00
|
|GARAN
|15,24
|1.956.773.655
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,36
|546.923.190
|% -0,91
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0809
|16,0908
|% 1,04
|
|Euro
|17,2320
|17,2522
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,0184
|20,1188
|% 0,20
|
|Frank
|16,6323
|16,7325
|% 1,28
|
|Riyal
|4,2730
|4,2945
|% 0,99
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|7,88
|
|Altın Gr.
|961
|961
|11,94
|
|Cumhuriyet
|6.388
|6.484
|110,00
|
|Tam
|6.355
|6.515
|109,08
|
|Yarım
|3.072
|3.152
|52,76
|
|Çeyrek
|1.541
|1.576
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|22,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,30
|