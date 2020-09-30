***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2020 15:32
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.A.Ş. Genel Müdür.
BARIŞ DÜZEL Genel Müdür Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877435
BIST
16:501.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 17,80
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:507,7712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:509,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0855
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:50471,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,98
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.583.843
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.020.883
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,47
|4.437.458.409
|% 1,08
|
|ASELS
|19,33
|3.235.785.401
|% 3,87
|
|GARAN
|7,06
|1.354.375.140
|% 2,32
|
|KARSN
|3,12
|891.425.516
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|715.352.130
|% 2,13
|
|SISE
|7,47
|4.437.458.409
|% 1,08
|
|KARSN
|3,12
|891.425.516
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|715.352.130
|% 2,13
|
|GARAN
|7,06
|1.354.375.140
|% 2,32
|
|ASELS
|19,33
|3.235.785.401
|% 3,87
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7669
|7,7712
|% -0,58
|
|Euro
|9,0834
|9,0932
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,9579
|10,0079
|% -0,53
|
|Frank
|2,0654
|2,0758
|% -0,52
|
|Riyal
|471,4520
|471,5550
|% -1,05
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,07
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-19,86
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-9,60
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|0,09
|