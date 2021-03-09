***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2021 16:07
ns Belge No
Orhan DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü 09.03.2021 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------
Azize BAKAN Bütçe Raporlama & Yatırımcı İlişkileri Müdürü 31.01.2018 212 240 40 65 - 446 yatirimci@dagi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210113 - 702165
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916505
BIST
17:291.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 22,26
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
17:297,6026
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1498
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5956
17:299,0511
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1449
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0440
17:29420,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,53
|Açılış
|: 420,85
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:27
|SASA
|42,24
|896.189.675
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.813.429
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.955.184
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.549.928
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.613.300
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.690.469
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,06
|67.948.565
|% -9,01
|
|GARAN
|9,01
|2.034.699.176
|% 0,11
|
|THYAO
|14,96
|1.601.298.553
|% 2,12
|
|PETKM
|6,23
|1.302.888.279
|% 0,00
|
|SISE
|7,66
|930.311.245
|% 0,92
|
|SASA
|42,24
|896.189.675
|% 10,00
|
|GARAN
|9,01
|2.034.699.176
|% 0,11
|
|PETKM
|6,23
|1.302.888.279
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|435.859.084
|% 0,84
|
|SISE
|7,66
|930.311.245
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,37
|877.995.331
|% 1,52
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5977
|7,6028
|% -1,93
|
|Euro
|9,0428
|9,0508
|% -1,58
|
|Sterlin
|10,5687
|10,6217
|% -0,89
|
|Frank
|8,1571
|8,2062
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0271
|2,0373
|% -1,44
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|36,02
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,22
|
Seans Raporu
17:27
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17:40SANEL
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 400, 909 adet işlem
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17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TUPRS
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 1.46 ) 1, 360
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, SRVGY, MSGYO, EMKEL, VKFYO, IZFAS, TRILC, SNGYO, SANEL, FADE
-
17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, VAKFN, YAYLA, ISGSY