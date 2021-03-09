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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2021 16:07


ns Belge No
Orhan DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü 09.03.2021 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------
Azize BAKAN Bütçe Raporlama & Yatırımcı İlişkileri Müdürü 31.01.2018 212 240 40 65 - 446 yatirimci@dagi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210113 - 702165




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916505


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 42,24 896.189.675 % 10,00  
TRILC 13,31 6.813.429 % 10,00  
OZRDN 11,99 889.406 % 10,00  
VKFYO 9,80 17.955.184 % 9,99  
FADE 12,70 39.549.928 % 9,96  
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17:27 Alış Satış %  
Dolar 7,5977 7,6028 % -1,93  
Euro 9,0428 9,0508 % -1,58  
Sterlin 10,5687 10,6217 % -0,89  
Frank 8,1571 8,2062 % -0,93  
Riyal 2,0271 2,0373 % -1,44  
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17:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 36,02  
Altın Gr. 422 422 3,58  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 0,80  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,11  
B. Petrol 68,46 68,46 0,22  
Seans Raporu 17:27
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