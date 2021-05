***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş 7.654.836,09 TRY 5,89Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 5.096.605,08 TRY 3,92Diğer 117.148.558,83 TRY 90,18Toplam 129.900.000,00 TRY 100,00Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 8449972.602 TRY 6,5 Yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaz.Kar dağıtımında imtiyaz. İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 121450027.398 TRY 93,50 İmtiyaz yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 15.10.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ,Eros Teks. İnş. San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 34.35 A-B Bağımsız Üye Değil - -EYYÜP KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan vekili Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -DERYA ÖZCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tasarım Direktörü - Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -TAMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiFATİH DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Özel bir kuruluşta Genel Müdür. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677952 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıERKAN ELYILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Avukat. Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756468 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934520BIST