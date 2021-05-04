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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.05.2021 21:40



***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 15.10.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ,Eros Teks. İnş. San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 34.35 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
EYYÜP KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.03.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan vekili Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
DERYA ÖZCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tasarım Direktörü - Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
TAMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATİH DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Özel bir kuruluşta Genel Müdür. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677952 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ERKAN ELYILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Avukat. Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756468 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934529


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