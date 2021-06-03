***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.06.2021 16:08
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Orhan DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü 09.03.2021 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939887
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0157
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,10
|Açılış
|: 527,53
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6647
|8,6678
|% -0,40
|
|Euro
|10,5464
|10,5545
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,2410
|12,3024
|% 0,02
|
|Frank
|9,5949
|9,6527
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3027
|2,3143
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,23
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ICBCT
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 212 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, TAVHL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 7 artarak (% 0.54 ) 1, 257
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, DOBUR, BOBET, ATATP
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17:57
KRTEK, MMCAS, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında