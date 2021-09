***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 8449972.602 TRY 6,5 Yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaz. Kar dağıtımında imtiyaz. İhraççının esas sözleşmenin 18. Maddesine göre Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 121450027.398 TRY 93,50 İmtiyaz yoktur. İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963163BIST