***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında 86.600.000 TL olarak onaylanmıştır. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 tarihinde başlayan 30 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 28.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 215.728,512 TL olup , bu paylar 04 ve 05 Mayıs 2021 tarihleri olmak üzere 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nominal değerden düşük olmamak üzere BİST Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan BİST Birincil Piyasası'nda halka arz edilecektir. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.dagi.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yf.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932263BIST