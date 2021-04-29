***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
29.04.2021 14:14
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/361 sayılı toplantısında 86.600.000 TL olarak onaylanmıştır. Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 17.03.2021 tarihinde başlayan 30 iş günlük yeni pay alma hakkı kullandırılması süreci 28.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 215.728,512 TL olup , bu paylar 04 ve 05 Mayıs 2021 tarihleri olmak üzere 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nominal değerden düşük olmamak üzere BİST Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan BİST Birincil Piyasası'nda halka arz edilecektir. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.dagi.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yf.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932263
BIST
15:281.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,06
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:288,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2288
En Düşük
8,1390
15:289,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0455
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0087
En Düşük
9,8754
15:28469,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 469,59
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:28
|CMBTN
|259,60
|11.097.857
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.348.266
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.504.981
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.259.041
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.714.755
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.252.882
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,22
|737.150.455
|% 1,40
|
|PETKM
|6,68
|495.089.940
|% 2,45
|
|EREGL
|19,08
|484.039.195
|% 0,74
|
|SASA
|36,74
|371.696.529
|% 0,93
|
|AKBNK
|4,88
|321.477.081
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,11
|245.778.957
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|737.150.455
|% 1,40
|
|PETKM
|6,68
|495.089.940
|% 2,45
|
|AKBNK
|4,88
|321.477.081
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,11
|59.227.980
|% 3,74
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2214
|8,2249
|% 0,44
|
|Euro
|9,9893
|9,9948
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,4404
|11,4978
|% 0,49
|
|Frank
|9,0140
|9,0683
|% 0,48
|
|Riyal
|2,1863
|2,1973
|% 0,42
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|30,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|31,99
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|15,47
|
|Çeyrek
|748
|765
|7,74
|