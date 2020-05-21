***DAGI* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.05.2020 18:47
***DAGI******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGI, GLBMD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, DAGI.E ve GLBMD.E paylarında 22/05/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 05/06/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846369
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -4,99
|Açılış
|: 376,71
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2869
|8,3285
|% 0,00
|
|Frank
|6,9778
|7,0198
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8048
|1,8139
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-23,83
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.434
|2.471
|-31,40
|
|Tam
|2.506
|2.536
|-32,20
|
|Yarım
|1.223
|1.240
|-15,70
|
|Çeyrek
|611
|620
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|0,28
|