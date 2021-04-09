***DAGI* *GLRYH* *FLAP* *IZMDC* *FORMT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.04.2021 09:10
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021) FLAP.R (Kaydi Pay,Kapanış tarihi:13/04/2021) FORMT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 12/04/2021) GLRYH.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 14/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925961
BIST
12:021.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,04
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.409
12:028,1472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:029,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0240
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:02456,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,36
|Açılış
|: 456,89
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TUREX
|14,52
|187.656
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.746.184
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|365.910
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|129.698.721
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.242.181
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|9.267.846
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,97
|477.762.630
|% 7,87
|
|EREGL
|16,18
|409.810.100
|% 2,15
|
|KRDMD
|7,44
|250.851.708
|% 0,13
|
|JANTS
|853,60
|229.303.390
|% 0,42
|
|RTALB
|31,38
|187.153.951
|% 5,30
|
|ITTFH
|2,88
|182.758.681
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,93
|92.838.036
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,29
|154.804.706
|% -2,08
|
|GSRAY
|3,90
|177.926.605
|% 4,84
|
|BJKAS
|10,97
|477.762.630
|% 7,87
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1402
|8,1478
|% 0,19
|
|Euro
|9,6833
|9,6956
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,1320
|11,1878
|% -0,08
|
|Frank
|8,7578
|8,8105
|% -0,12
|
|Riyal
|2,1646
|2,1755
|% 0,09
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,21
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,51
|