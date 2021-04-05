***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.04.2021 09:34
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923150
BIST
11:271.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.437
En Düşük
1.429
11:278,1703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0178
|Açılış
|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,2475
En Düşük
8,1359
11:279,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,5400
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7115
En Düşük
9,5746
11:27452,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 452,90
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|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ERBOS
|75,90
|44.204.133
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.488.170
|% 9,96
|
|NTGAZ
|11,30
|164.822
|% 9,92
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.209.928
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,12
|10.525.571
|% -8,48
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|TRILC
|68,00
|87.125.720
|% -6,85
|
|JANTS
|887,90
|216.331.830
|% 7,36
|
|RTALB
|29,58
|127.788.412
|% -3,14
|
|TRILC
|68,00
|87.125.720
|% -6,85
|
|ODAS
|3,56
|81.870.835
|% 1,42
|
|PGSUS
|75,35
|63.666.205
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,12
|18.955.181
|% 0,00
|
|FORMT
|1,58
|10.209.928
|% -9,71
|
|HDFGS
|5,30
|26.914.653
|% -0,93
|
|PEKGY
|1,95
|8.296.283
|% -1,02
|
|DERHL
|9,55
|38.773.675
|% 9,90
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1603
|8,1623
|% 0,12
|
|Euro
|9,5948
|9,6094
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,2641
|11,3206
|% 0,21
|
|Frank
|8,6092
|8,6610
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1663
|2,1771
|% -0,05
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-4,99
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-1,11
|