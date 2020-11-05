***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2020 14:38
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886334
BIST
15:531.184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 16,00
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.184
En Düşük
1.170
15:538,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:5310,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1262
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:53522,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,42
|Açılış
|: 522,28
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,10
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:53
|BLCYT
|6,60
|8.847.603
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|70.592.930
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.463.176
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,98
|1.612.189.954
|% 0,72
|
|SISE
|6,66
|1.006.394.948
|% 2,94
|
|TSKB
|2,00
|674.217.665
|% -3,38
|
|PETKM
|4,34
|651.213.532
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,82
|630.799.592
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,82
|630.799.592
|% 4,00
|
|SKBNK
|1,83
|605.373.649
|% 7,65
|
|TSKB
|2,00
|674.217.665
|% -3,38
|
|ALBRK
|1,70
|412.194.396
|% 3,66
|
|GARAN
|6,98
|1.612.189.954
|% 0,72
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4323
|8,4368
|% 0,18
|
|Euro
|9,9990
|10,0060
|% 1,28
|
|Sterlin
|11,0047
|11,0599
|% 0,94
|
|Frank
|9,2728
|9,3287
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2408
|2,2520
|% 0,10
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|23,34
|
|Altın Gr.
|522
|523
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.515
|27,00
|
|Tam
|3.444
|3.533
|25,95
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|12,55
|
|Çeyrek
|835
|855
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,25
|
|B. Petrol
|41,03
|41,03
|-0,19
|
Seans Raporu
15:53
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16:04FLAP
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