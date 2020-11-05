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***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

05.11.2020 14:38
GÜNCEL HABERLER



***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGI

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886334


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Riyal 2,2408 2,2520 % 0,10  
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15:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 23,34  
Altın Gr. 522 523 6,67  
Cumhuriyet 3.463 3.515 27,00  
Tam 3.444 3.533 25,95  
Yarım 1.665 1.709 12,55  
Çeyrek 835 855 6,27  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 0,94  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,25  
B. Petrol 41,03 41,03 -0,19  
Seans Raporu 15:53
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