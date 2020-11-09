***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2020 12:06
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887070
BIST
13:221.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 30,62
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
13:228,1113
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -0,4080
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0693
13:229,6429
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -0,4835
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5904
13:22511,95
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -22,87
|Açılış
|: 511,95
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
508,26
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ACSEL
|18,37
|18.743.188
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|16.656.724
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|659.541
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|82.090
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.959.691
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|236.586.151
|% -16,11
|
|EUYO
|8,46
|897.437
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|BURVA
|71,10
|3.576.377
|% -6,88
|
|GARAN
|7,39
|2.108.612.327
|% 5,87
|
|PETKM
|4,36
|676.669.859
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,30
|649.770.369
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,42
|501.082.399
|% 3,86
|
|ODAS
|3,67
|465.551.176
|% 1,94
|
|GARAN
|7,39
|2.108.612.327
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,42
|501.082.399
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,51
|236.586.151
|% -16,11
|
|PETKM
|4,36
|676.669.859
|% 1,63
|
|ODAS
|3,67
|465.551.176
|% 1,94
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1015
|8,1383
|% -4,47
|
|Euro
|9,6194
|9,6680
|% -4,53
|
|Sterlin
|10,6409
|10,6943
|% -4,75
|
|Frank
|8,9849
|9,0390
|% -4,70
|
|Riyal
|2,1592
|2,1700
|% -4,66
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|7,49
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-22,21
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.463
|-149,00
|
|Tam
|3.393
|3.479
|-152,20
|
|Yarım
|1.640
|1.683
|-73,62
|
|Çeyrek
|823
|841
|-36,81
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,27
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,88
|