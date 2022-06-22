***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2022 09:12
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038609
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
0
En Düşük
0
18:0517,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,2183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0487
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
18:051.018,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.018,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|50,10
|15.414.361
|% 0,00
|
|ADEL
|24,74
|14.168.540
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|16.418.946
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|26.990.352
|% 0,00
|
|AGYO
|3,80
|47.213.154
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,10
|15.414.361
|% 0,00
|
|ADEL
|24,74
|14.168.540
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|16.418.946
|% 0,00
|
|AFYON
|3,72
|26.990.352
|% 0,00
|
|AGYO
|3,80
|47.213.154
|% 0,00
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 0,00
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,00
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 0,00
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3467
|17,3592
|% 0,12
|
|Euro
|18,1937
|18,2183
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,1500
|21,2561
|% -0,32
|
|Frank
|17,8574
|17,9649
|% -0,04
|
|Riyal
|4,6119
|4,6350
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,50
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.759
|6.867
|-20,00
|
|Yarım
|3.318
|3.359
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,19
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,31
|