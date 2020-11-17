***DAGI* *SANFM* *TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
17.11.2020 12:08
***DAGI******SANFM******TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [DAGI, SANFM, TCELL]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DAGI GIYIM 37 18/11/2020
SANIFOAM SUNGER 47 18/11/2020
TURKCELL 54 18/11/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888860
BIST
12:351.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -16,56
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:357,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7547
En Düşük
7,6843
12:359,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0633
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2070
En Düşük
9,1109
12:35470,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,65
|Açılış
|: 470,62
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,95
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SAFKR
|7,92
|84.089.304
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.580.592
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|46.011.288
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,66
|2.381.487.425
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,28
|660.388.246
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,91
|590.176.282
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,77
|535.315.330
|% -3,15
|
|THYAO
|11,58
|490.715.690
|% -1,70
|
|EKGYO
|1,91
|590.176.282
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,77
|535.315.330
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,28
|660.388.246
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|177.656.554
|% -1,97
|
|ODAS
|3,53
|397.250.826
|% 1,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7509
|7,7547
|% 0,62
|
|Euro
|9,1986
|9,2070
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,2038
|10,2550
|% 0,59
|
|Frank
|8,4607
|8,5116
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0571
|2,0674
|% 0,35
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,74
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.174
|5,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|5,22
|
|Yarım
|1.503
|1.543
|2,52
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,26
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,27
|