***DAGI* *SEC* *MIPAZ* *MERKO* *VRGYO* *PAPIL* *ROB* *FRIGO* *MTRKS* *BEGYO* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***DAGI******SEC******MIPAZ******MERKO******VRGYO******PAPIL******ROB******FRIGO******MTRKS******BEGYO******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [MERKO, ATAGY, BEGYO, DAGI, FRIGO, MTRKS, MIPAZ, PAPIL, VRGYO]İlgili Fonlar [ROB, SEC]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241822BIST