***DAPGM* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***DAPGM******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [DAPGM]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2024 tarih ve 2024/15 sayılı bülteninde DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ.nin (Şirket) 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 385.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ.nin (Borsa) "Toptan Alış Satış (TAS) İşlemlerine İlişkin Prosedürü"nün 7.1 maddesi kapsamında belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 1.029.000.000.-TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 22.03.2024 tarihinde DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 15.03.2024 tarihinde başvurulmuş olup, sermaye artırımına konu payların satış fiyatı, Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ'ın Şirket paylarında 4-5-6 Aralık 2023 tarihlerinde yapmış olduğu satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı olan 35,98 TL olarak belirlenmiştir. Tahsisli sermaye artışı kapsamında ihraç edilecek toplam 28.599.221-TL nominal değerli Şirket payları, Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ'a 1.-TL nominal değerli pay için 35,98 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak toplamda 28.599.221.-TL nominal değerli paylar "Borsa'da işlem gören niteliktedir". Söz konusu işlemin Borsa İstanbul AŞ Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 22.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Satış işleminin 26.03.2024 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında yapılması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261610BIST