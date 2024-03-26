***DAPGM* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
26.03.2024 15:04
***DAPGM******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAPGM]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 385.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 413.599.221.-TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 28.599.221.-TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1.-TL nominal değerli pay için 35,98 TL fiyatla alıcı Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ'a, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 26.03.2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262525
BIST
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17:288.777
En Düşük
|Değişim
|: -2,79%
|| -252,30
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.777
En Yüksek
9.049
17:2832,1988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0922
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:2834,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0769
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:282.259,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,76
|Açılış
|: 2.259,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:26
|IZMDC
|6,71
|242.774.170
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.361.593
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.043.025
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,58
|22.480.176
|% -53,72
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.874.356
|% -9,98
|
|THYAO
|282,25
|6.712.894.208
|% -1,22
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|AKBNK
|44,00
|4.569.480.782
|% -0,19
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EREGL
|42,16
|4.144.432.583
|% -1,86
|
|ZOREN
|5,41
|4.828.875.825
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,17
|4.027.767.577
|% -2,10
|
|PETKM
|21,30
|4.544.887.452
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,36
|1.542.356.284
|% -3,70
|
|YKBNK
|26,62
|4.064.084.007
|% -1,84
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1907
|32,1988
|% 0,29
|
|Euro
|34,9469
|34,9595
|% 0,22
|
|Sterlin
|40,9132
|41,1183
|% -0,22
|
|Frank
|35,8890
|36,0689
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6426
|8,6859
|% -0,11
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:26
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17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -236, 87 kaybederek (% -2.43 ) 9, 507
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17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IZMDC, AKENR
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17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, AKBNK
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17:42XU100
Endeks 8, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 84, 674.00 milyon TL de
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17:41VAKFN
Yüzde -40.87 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 380, 538 adet işlem