***DAPGM* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***DAPGM******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [DAPGM]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarDAP Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 385.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 413.599.221.-TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 28.599.221.-TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1.-TL nominal değerli pay için 35,98 TL fiyatla alıcı Ziya YILMAZ ve Rafet YILMAZ'a, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 26.03.2024 (bugün) tarihinde satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262525BIST