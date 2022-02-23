***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
23.02.2022 17:02
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Dap Gayrimenkul payları, 24/02/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST İnşaat ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 200.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DAP GAYRIMENKUL XUTUM 24/02/2022
DAP GAYRIMENKUL XTUMY 24/02/2022
DAP GAYRIMENKUL XYLDZ 24/02/2022
DAP GAYRIMENKUL XHARZ 24/02/2022
DAP GAYRIMENKUL XUHIZ 24/02/2022
DAP GAYRIMENKUL XINSA 24/02/2022
DAP GAYRIMENKUL XSIST 24/02/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003766
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0190
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
18:0515,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0329
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
18:05847,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,60
|Açılış
|: 847,24
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8113
|13,8215
|% 0,14
|
|Euro
|15,6369
|15,6765
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,6338
|18,7273
|% -0,32
|
|Frank
|14,9698
|15,0600
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6683
|3,6867
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|6,87
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|0,17
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|0,19
|