***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [DAPGM]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarDap Gayrimenkul payları, 24/02/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST İnşaat ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 200.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiDAP GAYRIMENKUL XUTUM 24/02/2022DAP GAYRIMENKUL XTUMY 24/02/2022DAP GAYRIMENKUL XYLDZ 24/02/2022DAP GAYRIMENKUL XHARZ 24/02/2022DAP GAYRIMENKUL XUHIZ 24/02/2022DAP GAYRIMENKUL XINSA 24/02/2022DAP GAYRIMENKUL XSIST 24/02/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003766BIST