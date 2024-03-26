***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
26.03.2024 17:41
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAP GAYRIMENKUL' un çıkarılmış sermayesinin 385.000.000 TL'den 413.599.221 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 27.03.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 413.599.221, fiili dolaşımdaki pay oranı %17 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262751
BIST
'
18:058.807
En Düşük
|Değişim
|: -2,46%
|| -222,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.761
En Yüksek
9.049
18:0532,1788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0722
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
18:0534,8877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0051
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
18:052.252,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,69
|Açılış
|: 2.252,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|80,30
|9.179.346
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|246.160.942
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|29.979.213
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|80.330.118
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|124.824.611
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,71
|636.582.492
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|719.951.618
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|12.453.693
|% -9,99
|
|SODSN
|250,25
|14.466.722
|% -9,98
|
|SRVGY
|277,25
|55.317.124
|% -9,98
|
|THYAO
|285,25
|8.491.803.300
|% -0,17
|
|EREGL
|42,12
|5.208.001.760
|% -1,96
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|AKBNK
|44,28
|5.036.821.546
|% 0,45
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,44
|5.071.825.930
|% -6,04
|
|ISCTR
|11,12
|4.558.345.895
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.562.445.213
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,32
|1.736.767.788
|% -4,12
|
|YKBNK
|26,64
|4.467.737.195
|% -1,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1675
|32,1741
|% 0,21
|
|Euro
|34,8699
|34,8811
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,9197
|41,1248
|% -0,21
|
|Frank
|35,8612
|36,0410
|% -0,60
|
|Riyal
|8,6377
|8,6810
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|905,77
|907,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,94
|999,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,78
|85,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,04
|2.177,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59IHYAY
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 819 adet işlem
-
17:58ORCAY
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 605 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -269, 71 kaybederek (% -2.77 ) 9, 474
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ZOREN, EREGL
-
17:57XU100
Endeks 8, 762 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 88, 108.00 milyon TL de