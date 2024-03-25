***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***DAPGM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi -Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DAPGMİlgili Şirket Ünvanı DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.Satışa Konu Paylar 28.599.221 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032 28.599.221 7,42836Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Ziya Yılmaz / 17.159.533 TL, Rafet Yılmaz / 11.439.688 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL) 35,98Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 27,93 TL - 41,89 TL, 28,39 TL - 42,57İşlem Tarihi 26.03.2024İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarDAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 28.599.221 TL nominal değerli payların Ziya Yılmaz (17.159.533 TL nominal) ve Rafet Yılmaz'a (11.439.688 TL nominal), pay başına 35,98 TL fiyatla satışı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/03/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262179BIST